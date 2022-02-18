Наблюдателей ОБСЕ "распустили" в отпуска - СМИ

Наблюдатели ОБСЕ ушли в отпуска. Фото: Укринформ

Руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине позволило принимать внеочередные отпуска всем сотрудникам миссии в связи с военно-политической ситуацией в Украине.

Соответствующее письмо среди работников СММ было распространено 13 февраля, сообщает Радио Свобода Донбасс Реалии.

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Более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.

В то же время, почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан России и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений оговорки на эвакуацию. Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.

В то же время, в Миссии не опровергли и не подтвердили эту информацию. Там сослались на сообщения для прессы от 13 февраля, в котором говорится, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует оставить Украину в следующие несколько дней.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ и дипломатам, чтобы они оставались в Украине и фиксировали обстрелы боевиков на Донбассе.