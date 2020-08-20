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четверг, 20 августа 2020 07:37

На заседании ТКГ согласовали 20 участков разминирования и 4 участка отвода сил

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На заседании ТКГ согласовали 20 участков разминирования и 4 участка отвода сил
Во время ТКГ допомилися о 4 новых участка отвода сил. Фото: donpatriot.news

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности о 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандское четверки" от 9 декабря 2019 года.

Об этом в четверг 20 августа сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - сообщает пресс-служба.

Очередное заседание ТКГпровелы в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации - президент Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

Уукраинская сторона согласилась с необходимостью разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

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Украинская делегация также поддержала предложения по 4 новым участкссм разведения сил и средств.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни его нарушения.

"В течение 24 дней в Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный", - отмечается в сообщении ОП.

Кроме того, при обсуждении итогов работы экономической группы отмечалось, что украинское предприятие по водоснабжению продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, которое проживает на временно оккупированной части территории Донбасса.

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Верховную Раду пересмотреть постановление, которое Кремль считал нарушением Минских соглашений.

Таким образом он подвел итоги докладе на встрече ТКГ по работе политической подгруппы.

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Дата
20
августа

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