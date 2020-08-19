Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ

Леонид Кравчук на встрече "прошел между каплями" - Гармаш. Фото: Reuters

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Верховную Раду пересмотреть постановление, которое Кремль считал нарушением Минских соглашений.

Таким образом он подвел итоги докладе на встрече ТКГ по работе политической подгруппы. Об этом сообщил привлечен к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш в Facebook.

По словам Гармаша, он ожидал докладе "с тревогой".

"Сегодня дебютировал Леонид Макарович и после того, что он наговорил в разных своих интервью, я ждал плохого. Но Кравчук приятно удивил. Отделил пока его взгляды и высказывания, звучавшие ранее от конкретно сегодняшних действий на ТКГ ", - написал журналист.

Он также рассказал, что встреча зашла в тупик, потому что "та сторона" требовала отменить одно из постановлений Верховной Рады которые, по ее мнению, нарушают Минские соглашения.

"Честно говоря, я бы сорвался и объяснил им юридическим языком, чем постановление отличается от закона. А Макарович прошел "между капельками". Он пообещал обратиться в Совет с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Н-4 ( "нормандской четверки"), на которую так не хочется ехать Козаку после его известного письма, где он заявил, что больше не будет принимать "в этом" участие. По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ ", - убежден Гармаш.

Журналист сообщил, что работа ТКГ продолжается. О какой именно постановление говорится он не уточнил.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал принятую 15 июля постановление Верховной Рады Украины о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащей Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования". Верховная Рада Украины приняла постановление, которым назначила местные выборы. Согласно принятому документу, очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоятся 25 октября 2020 года. Предлагается не назначать и не проводить выборы депутатов Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей, а также выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов в связи с невозможностью обеспечения представительства в них общих интересов территориальных общин, городов, сел и поселков Донецкой и Луганской областей.