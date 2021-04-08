На заседании ТКГ не договорились о перемирии

Перемирия на Донбассе не будет. Фото: dsnews.ua

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на словах подтвердили приверженность режима прекращения огня, но соответствующее заявление не приняли.

"Российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по нашему мнению, имели замысел показать ее в более выгодном для нее свете", - отмечается в сообщении украинской делегации в Фейсбук.

"Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком. Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по удовлетворившему всех текстовому проекту заявления", сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Следующее, очередное общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумив четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения. 6 апреля на линии фронта погибли двое украинских бойцов.