На выборы на Донбассе могут уйти десятки лет – МИД

Василий Боднар считает, что идти к выборам в Донбассе можно десятки лет. Фото: images.unian.net

Когда создадут необходимые условия для выборов в ОРДЛО, тогда их и проведут.

На это могут понадобиться десятки лет, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время встречи в рамках проекта "Диалоги о Украине" в Херсоне.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не русские, не те вымышленные ими ", - отметил Боднар.

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По мнению чиновника, к моменту выборов "мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать ".

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на формулировку "формулы Штайнмайера".Согласно формуле, оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада закрепить этот "статус" на постоянной основе.