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вторник, 23 июля 2019 07:51

На восточном фронте без перемен. Продолжается "хлебное перемирие"

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На восточном фронте без перемен. Продолжается &quot;хлебное перемирие&quot;
Режим тишины продолжается. Фото с открытых источников.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано, передает штаб ООС.

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По данным украинской разведки 22 июля один оккупант погиб. Еще двое ранены.

С начала текущих суток, 23 июля войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения. При этом они соблюдают условия прекращения огня.

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю. Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований в районе Енакиево опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ".

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Дата
23
июля

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