На участке разведения боевики совершили обстрел

Патруль ОБСЕ слышал выстрелы у Петровского. Фото: УНИАН

Боевики открыли огонь в пределах участка разведения №3 в районе Петровского.

Это сделано с целью дискредитировать ВСУ в глазах местного населения и мирового сообщества, сообщает пресс служба штаба ООС.

Патруль ОБСЕ, который следил за ситуацией в 2 км к северу от оккупированного Петровского, в 10.52 услышал три очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км к юго-юго-западу.

"Спроектировав это событие на карту местности, можно получить результат, выстрелы были осуществлены с временно оккупированной территории оккупационными вооруженными формированиями вблизи или в пределах участка разведения №3 Петровское в неизвестном направлении", - отметили в штабе.

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Согласно условиям разведения, бойцы ВСУ не могут вести огонь из вероятного места нарушения режима прекращения огня.

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