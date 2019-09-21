На пропускном пункте в Станице Луганской умер мужчина

На пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина.
Причины смерти пока неизвестны, тело забрали родственники умершего. Об этом сообщают Новости Донбасса.
Как отмечается, мужчина пересек КПВВ, прошел через пролом и упал прямо на мосту уже на подконтрольной боевикам территории.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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На пункте пропуска так называемой ДНР, у Александровки, умер 74-летний Юрий Крюк. Известно, что он был профессором и заведующим кафедрой Донецкого медуниверситета.
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