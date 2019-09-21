На пропускном пункте в Станице Луганской умер мужчина

Причины смерти выясняются. Фото: News Donbass

На пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина.

Причины смерти пока неизвестны, тело забрали родственники умершего. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Как отмечается, мужчина пересек КПВВ, прошел через пролом и упал прямо на мосту уже на подконтрольной боевикам территории.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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На пункте пропуска так называемой ДНР, у Александровки, умер 74-летний Юрий Крюк. Известно, что он был профессором и заведующим кафедрой Донецкого медуниверситета.