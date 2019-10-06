На производстве трагически погиб ветеран АТО

В Мариуполе погиб ветеран АТО Александр Талебей. Фото: Facebook

В Мариуполе в результате несчастного случая погиб ветеран АТО, боец ​​батальона "Кривбасс" Александр Талебей.

Трагедия произошла на производстве, на мужчину упал подъемник. Об этом 5 октября сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник в Facebook.

Александра Талебея уже похоронили. У него осталась тяжело больная дочь, ради которой он и работал не покладая рук.

"Прошел боевой путь батальона, котлы, а погиб в мирной жизни. Потери после войны, болезни, несчастные случаи, нередки, к сожалению. Семья может всегда рассчитывать на поддержку боевых товарищей. Вечная память!", - написал Колесник.

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