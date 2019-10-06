На производстве трагически погиб ветеран АТО

 
Ексклюзивы
1/5
Вече на Майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на Майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 2493
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1611
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 450
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1359
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4095
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1431
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 14986
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5841
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 540
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
7 Просмотров: 3483
Фото
Все фото
4
7
12
8
14
В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию
В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
Бойцы десантировались с парашютами вслепую на Говерлу
Бойцы десантировались с парашютами вслепую на Говерлу
В Станице Луганской завершили строительство обходного моста
В Станице Луганской завершили строительство обходного моста
&quot;Формула Путинмайера - это ложь&quot;: акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
Видео
Все видео
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формуле Штайнмаера"
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5841
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1062
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 756
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 октября 2019
Просмотров: 81
Український футбол – це інший вид спорту
У театрах на Бродвеї успішні вистави йдуть місяцями, а найкращі – роками. І щовечора публіка, яка дорого заплатила за квитки, бачить на сцені ...
воскресенье, 06 октября 2019 14:25

На производстве трагически погиб ветеран АТО

  Комментировать
На производстве трагически погиб ветеран АТО
В Мариуполе погиб ветеран АТО Александр Талебей. Фото: Facebook

В Мариуполе в результате несчастного случая погиб ветеран АТО, боец ​​батальона "Кривбасс" Александр Талебей.

Трагедия произошла на производстве, на мужчину упал подъемник. Об этом 5 октября сообщил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник в Facebook.

Александра Талебея уже похоронили. У него осталась тяжело больная дочь, ради которой он и работал не покладая рук.

"Прошел боевой путь батальона, котлы, а погиб в мирной жизни. Потери после войны, болезни, несчастные случаи, нередки, к сожалению. Семья может всегда рассчитывать на поддержку боевых товарищей. Вечная память!", - написал Колесник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики гатят по участку разведения сил вблизи Золотого

На Донбассе 3 октября погиб старший солдат 14-й механизированной бригады Юрий Тишик. 28-летнего воина убил вражеский снайпер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На производстве трагически погиб ветеран АТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

В кабаре курили опиум, пили абсент и танцевали канкан

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
32
 Просмотров: 79359
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 33967
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 31134
Какую зарплату хотят украинцы: исследование
Какую зарплату хотят украинцы: исследование Просмотров: 15930
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
 2 Просмотров: 11493
Донбасс
В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию
В оккупированном Донецке оккупанты приучают детей к оружию
4
 Просмотров: 387
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
 Просмотров: 207
Боевики гатят по участку разведения сил вблизи Золотого
Боевики гатят по участку разведения сил вблизи Золотого Просмотров: 540
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате 4 Просмотров: 3870
Дезертиров не будет учитывать в численности ВСУ
Дезертиров не будет учитывать в численности ВСУ Просмотров: 711
Больше всего комментируют
5
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
4
"Нет капитуляции!" - по всей Украине начинаются вече (трансляция в прямом эфире)
3
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
2
Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине
Голосов: 1567
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua