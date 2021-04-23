На Пасху оккупанты планируют теракт в одной из церквей - разведка

Украина придерживается Минских соглашений, а вину за возможную эскалацию конфликта возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Пасху оккупанты запланировали провокации против Украины с использованием вооружения и военной техники. В частности с нанесением маскировки типа "пиксель", которая используется подразделениями ВСУ.

Боевики также спланировали теракт во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений УПЦ МП, что может привести к массовым потерям среди прихожан, сообщает штаб ООС.

"Указанное даст возможность России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС РФ. Еще одна из провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников. Они получили указания по имитации наступления на позиции седьмой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования первых позиций и нанесение потерь подразделениям этой же бригады. Не исключаются потери также среди гражданского населения", - говорится в сообщении разведки.

Украина придерживается Минских соглашений, а вину за возможную эскалацию конфликта возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.

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Между тем в офисе президента надеются, что Пасха станет поводом для разблокирования обмена пленными на Донбассе. Мендель заявила, что это является одним из важных пунктов относительно дальнейшего движения в контексте "нормандского формата".