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воскресенье, 22 ноября 2020 11:22

На оккупированном Донбассе погибли трое гражданских - ОБСЕ

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На оккупированном Донбассе погибли трое гражданских - ОБСЕ
Наблюдатели столкнулись с препятствиями, когда пытались уточнить у медперсонала обстоятельства гибели мирных жителей. Фото: ОБСЕ

Через взрывное устройство в оккупированной боевиками Горловке Донецкой области трое мужчин погибли.

Погибшие были родственниками, сообщили в отчете ОБСЕ.

Они - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет.

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Об инциденте наблюдателям 17 ноября рассказала женщина, которая представилась дочерью и сестрой погибших. Взрыв произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке.

Наблюдатели столкнулись с препятствиями, когда пытались уточнить у медперсонала обстоятельства гибели мирных жителей.

21 ноября российско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня. Выстрели из автоматического станкового гранатомета зафиксировали вблизи населенного пункта Водяное, сообщили в штабе ООС.

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