На оккупированной Луганщине близко сотни танков находятся за пределами хранения - ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала российские танки за пределами хранения. Фото: Укринформ

На временно оккупированной территории Луганской области было обнаружено более 90 танков, размещенных за пределами определенных мест хранения.

Беспилотник зафиксировал 23 декабря 2 танка в Перевальске (38 км к западу от Луганска), сообщается в ежедневном отчете №303/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

24 декабря дрон ОБСЕ обнаружил 22 танка на полигоне российских оккупационных войск недалеко от н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска). Там также разместилось 27 боевых бронированных машин.

В тот же день БПЛА Миссии зафиксировал 14 танков на полигоне близ н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска). А на полигоне близ н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) было обнаружено 25 танков.

Также 24 декабря на полигоне недалеко от н. п. Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска) наблюдатели зафиксировали 28 танков. На этом полигоне российские оккупационные войска также заметили 38 боевых бронированных машин.

23 декабря СММ зафиксировала 3 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и 3 буксируемые гаубицы, размещенные с нарушением линий отвода неподалеку от н. п. Нижняя Крынка, на временно оккупированной Донбассе.

В тот же день Миссия обнаружила 1 зенитную установку ЗУ-23 на территории объекта вблизи н. п. Кипуче (кол. Артемовск; неподконтрольный правительству, 46 км к западу от Луганска).

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За сутки 26 декабря со стороны вооруженных формирований России зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. Тяжело ранены двое украинских военных.