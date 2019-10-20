На Луганщине три города остались без воды

Воду отключили из-за долгов за электроэнергию.

В Луганской области почти 80 тыс. жителей трех городов остались без воды.

18 октября в городе Лисичанск из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции "Лисичанскводоканал", сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, городов Приволье и Новодружеск.

В течение суток 19 октября населению и на объекты инфраструктуры подвезли 140 м3 технической воды.

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15 октября в Украине начался отопительный сезон. В больницы, школы, детские сады тепло подали на пять дней раньше.