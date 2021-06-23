 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 171
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 810
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 225
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 468
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1260
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 639
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 531
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
7
8
11
6
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
Оккупанты устроили в Донецке концерт &quot;войны и победы&quot;
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
В одесский порт причалили два корабля НАТО
В одесский порт причалили два корабля НАТО
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
От боевиков освободили украинский город
От боевиков освободили украинский город
Видео
Все видео
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Полсотни военных погибли на Луганщине
Полсотни военных погибли на Луганщине
Интервью
1/5
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 639
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1350
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 873
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 144
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
среда, 23 июня 2021 19:51

На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
3

  Комментировать

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов.

Из тайника изъяли 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник сделали в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Донская Республика". Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на Донбассе: военные рассказали о самых горячих точках

Тайник с боеприпасами боевиков "Всевеликого войска Донского" обнаружили на Луганщине. Фото: СБУ
Тайник с боеприпасами боевиков "Всевеликого войска Донского" обнаружили на Луганщине. Фото: СБУ
Тайник с боеприпасами боевиков "Всевеликого войска Донского" обнаружили на Луганщине. Фото: СБУ

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности у пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике также обнаружили 12 гранатометным выстрелов ВОГ-17, 90 вышибного зарядов к минометных мин калибра 82 мм, более 400 патронов различного калибра, взрыватель артиллерийского снаряда.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойкивске Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода. Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июня

При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами

Расстреляли поэта, который воевал за Украину

Ветеран войны воплотил американскую мечту

В Крым вернулись выселеные люди

Судьбу Великобритании решили 1,3 миллионами голосов

Самое читаемое
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 9153
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 7803
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6192
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 5842
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 5571
Донбасс
Боевики били из запрещенного оружия и запускали беспилотник
Боевики били из запрещенного оружия и запускали беспилотник Просмотров: 36
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
 Просмотров: 225
В Зеленского согласовали захоронения митрополита из оккупированного Луганска в Лавре
В Зеленского согласовали захоронения митрополита из оккупированного Луганска в Лавре Просмотров: 612
Российские оккупанты атаковали ВСУ и получили ответ
Российские оккупанты атаковали ВСУ и получили ответ Просмотров: 333
Наемник ДНР из Чехии извинился перед Украиной
Наемник ДНР из Чехии извинился перед Украиной Просмотров: 738
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 11202
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть