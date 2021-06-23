На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов.

Из тайника изъяли 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник сделали в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Донская Республика". Злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности у пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике также обнаружили 12 гранатометным выстрелов ВОГ-17, 90 вышибного зарядов к минометных мин калибра 82 мм, более 400 патронов различного калибра, взрыватель артиллерийского снаряда.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойкивске Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода. Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.