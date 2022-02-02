На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 243
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 990
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 7695
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 792
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 810
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 612
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 1611
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
3 Просмотров: 3888
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
3
3
3
14
3
Боевики обстреляли пункт пропуска &quot;Гнутово&quot; на Донбассе
Боевики обстреляли пункт пропуска "Гнутово" на Донбассе
В Украину прибыла &quot;шестая птичка&quot; с военной помощью от США
В Украину прибыла "шестая птичка" с военной помощью от США
Украинец &quot;сливал&quot; российским спецслужбам секретные данные об оружии
Украинец "сливал" российским спецслужбам секретные данные об оружии
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Видео
Все видео
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 810
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 306
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 999
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 990
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6930
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 666
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 18:28

На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков

  Комментировать
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Задержанный гранатометчик Российской Федерации - житель Луганской области. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

На линии разграничения в Попаснянском районе Луганской области правоохранители задержали гранатометчика российских боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 2 февраля.

Задержанный - житель Луганщины. В феврале 2016 года он добровольно вступил в ряды "Шестого отдельного мотострелкового казачьего полка им. Платова" на базе так называемой "Народной милиции" самопровозглашенной ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли пункт пропуска "Гнутово" на Донбассе

До февраля 2022 г. он находился в штате гранатометного отделения мотострелкового батальона "6 ОМСКП".

"В полной боевой готовности с применением огнестрельного оружия, артиллерийского вооружения и военной техники подозреваемый непосредственно участвовал в вооруженном сопротивлении силам АТО и ООС", - говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на линии разграничения в Донецкой области был задержан разведчик боевиков. У него обнаружили автомат Калашникова в разобранном состоянии. Наемник России заявил, что сбежал на подконтрольную Украине территорию, потому что "не может больше терпеть постоянных издевательств командование, старших офицеров, в частности со стороны кураторов РФ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 55170
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 2 Просмотров: 17937
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 10881
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 7695
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 5688
Донбасс
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
 Просмотров: 243
Никакого "особого статуса" для Донбасса – украинцы выразили свое мнение
Никакого "особого статуса" для Донбасса – украинцы выразили свое мнение 1 Просмотров: 657
В Минобороны объяснили, кто сможет избежать военного призыва с 2024 года
В Минобороны объяснили, кто сможет избежать военного призыва с 2024 года Просмотров: 594
Оккупанты к 16 годам приговорили ветерана войны
Оккупанты к 16 годам приговорили ветерана войны Просмотров: 549
Боевики обстреляли пункт пропуска "Гнутово" на Донбассе
Боевики обстреляли пункт пропуска "Гнутово" на Донбассе
3
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
2
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 12383
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть