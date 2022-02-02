На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков

Задержанный гранатометчик Российской Федерации - житель Луганской области. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

На линии разграничения в Попаснянском районе Луганской области правоохранители задержали гранатометчика российских боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 2 февраля.

Задержанный - житель Луганщины. В феврале 2016 года он добровольно вступил в ряды "Шестого отдельного мотострелкового казачьего полка им. Платова" на базе так называемой "Народной милиции" самопровозглашенной ЛНР.

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До февраля 2022 г. он находился в штате гранатометного отделения мотострелкового батальона "6 ОМСКП".

"В полной боевой готовности с применением огнестрельного оружия, артиллерийского вооружения и военной техники подозреваемый непосредственно участвовал в вооруженном сопротивлении силам АТО и ООС", - говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на линии разграничения в Донецкой области был задержан разведчик боевиков. У него обнаружили автомат Калашникова в разобранном состоянии. Наемник России заявил, что сбежал на подконтрольную Украине территорию, потому что "не может больше терпеть постоянных издевательств командование, старших офицеров, в частности со стороны кураторов РФ".