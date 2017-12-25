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понедельник, 25 декабря 2017 18:53

На католическое Рождество на Донбассе сплошная тишина

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  В зоне проведения АТО впервые с "рождественского перемирия" не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков
В зоне проведения АТО впервые с "рождественского перемирия" не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

В зоне проведения АТО впервые с "рождественского перемирия" не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

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В сообщении подчеркивается, что штаб АТО подчеркивает необходимость "обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками".

В зоне проведения АТО на Донбассе ликвидировали боевика-наемника из оккупированного Севастополя.

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