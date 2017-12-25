На католическое Рождество на Донбассе сплошная тишина

В зоне проведения АТО впервые с "рождественского перемирия" не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

В зоне проведения АТО впервые с "рождественского перемирия" не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, чего ожидать после обмена пленными с боевиками

В сообщении подчеркивается, что штаб АТО подчеркивает необходимость "обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками".

В зоне проведения АТО на Донбассе ликвидировали боевика-наемника из оккупированного Севастополя.