На фронте тяжело ранили воина

Российский боевик на позиции так называемой ДНР / Reuters

Российские вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 9 декабря, со стороны россиян зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Три из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщают в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты заявили об "угрозе" со стороны украинского корабля в Керченском проливе

В направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Прицепыловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы разных систем. Недалеко от Южного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Станицы Луганской русские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате вражеских действий двое украинских военных ранены. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного - тяжелое, второго - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 утра, 10 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны россиян не зафиксировали. Военнослужащие ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Украинского журналиста Романа Цымбалюка вызвали на допрос в Москве из-за высказываний против России.