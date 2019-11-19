На Донбассе жалуются на некачественные российские лекарства

Жители пытаются покупать украинские лекарства. Фото: pexels.com

Жители оккупированных районов Донбасса жалуются на плохое качество лекарств из России.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что туда специально завозят просроченные лекарства из РФ.

Оккупанты пытаются скрыть распространение инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей террористов.

"Количество инфекционных заболеваний возрастает в том числе из-за того, что импортировынные с территории РФ медикаменты являются просроченными и непригодными для использования", - говорится в сообщении разведки.

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Жители Луганска заявили, что пытаются использовать лекарства украинского производства из-за качества и цены.

"Если не можем уехать, то просим родственников передать украинские лекарства через линию разграничения. Российских здесь полно, их покупаем в случае острой необходимости", - добавил собеседник.

19 ноября около 10:00 враг 20 минут обстреливал позиции Вооруженных сил Украины в районе Железного Донецкой области. Стреляли из ручных противотанковых гранатометов, сообщили в Министерстве обороны Украины.