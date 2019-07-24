На Донбассе заметили мужа российской пропагандистки

Россияне снимали демонтаж моста. Фото: Facebook

В Станице Луганской заметили мужа российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Журналист канала "Россия 1" Евгений Попов был в составе съемочной группы. Она появилась сразу после того, как пророссийские боевики запретили украинским специалистам обследовать аварийные конструкции моста, сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

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"Демонтаж бетонных сооружений между КПВВ Станица Луганская и разрушенным мостом происходит под пристальным наблюдением камеры российского пропагандиста с канала Россия 1 Евгения Попова. Более известного, как муж и партнер ведущей программы 60 минут Ольги Скабеевой", - заявил Клименко.

На Луганщине откроют КПВВ Золотое. Оно будет единственным пешеходным выходом из оккупированной территории на время ремонта моста в Станице Луганской, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.