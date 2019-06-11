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вторник, 11 июня 2019 09:39

На Донбассе зафиксировали современную российскую технику

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На Донбассе зафиксировали современную российскую технику
На Луганщине обнаружили разведывательную станцию. Фото: Укринформ

На окраине оккупированного Первомайска Луганской области ОБСЕ обнаружила современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки.

"Миссия зафиксировала одну переносную станцию ​​наземной разведки на западной окраине Первомайска, что в 58 кмилометрах к западу от Луганска", - отметили в пресс-службе ОБСЕ.

Станцию ​​ПСНР-9 "Кредо-М1" неоднократно замечали на Донбассе, начиная с 2016-го.

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Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене выступило с осуждением факта поставки Россией современного оружия на Донбасс.

9 июня оккупанты в Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Дата
11
июня

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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