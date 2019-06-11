На Донбассе зафиксировали современную российскую технику

На окраине оккупированного Первомайска Луганской области ОБСЕ обнаружила современную российскую переносную станцию наземной разведки.
"Миссия зафиксировала одну переносную станцию наземной разведки на западной окраине Первомайска, что в 58 кмилометрах к западу от Луганска", - отметили в пресс-службе ОБСЕ.
Станцию ПСНР-9 "Кредо-М1" неоднократно замечали на Донбассе, начиная с 2016-го.
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Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене выступило с осуждением факта поставки Россией современного оружия на Донбасс.
9 июня оккупанты в Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы также обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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