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воскресенье, 07 марта 2021 04:20

На Донбассе зафиксировали более 100 нарушений режима тишины

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На Донбассе зафиксировали более 100 нарушений режима тишины
На Донбассе фиксируют нарушение режима тишины. Фото: Укринформ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Большинство - в Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области зафиксировано 59 нарушений режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов (27 взрывов неопределенного происхождения и 2 разрыва боеприпасов из вооружения неустановленного типа), большинство которых произошли в районах к северу от Широкино. За предыдущий отчетный период зафиксировано 11 таких нарушений.

В Луганской области Миссия зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня (в том числе 26 взрывов неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северо-западу от Кадиевки (бывший Стаханов) и востоку от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период зафиксировано 36 нарушений.

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В оккупированном Донецке царит полная разруха. Жилые многоэтажки города поражают своим видом - на балконах нет окон, везде валяется мусор.

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