На Донбассе зафиксировали 630 нарушений в сутки - ОБСЕ

За предыдущий отчетный период в Донецкой области зафиксировали 78 нарушений. Фото: slovoidilo

За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировали 482 нарушения режима тишины, в том числе 125 взрывов.

В Луганской области зарегистрировали 148 нарушений, в том числе 145 взрывов. Об этом сообщает миссия ОБСЕ в отчете №261/2021.

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"За предыдущий отчетный период в Донецкой области зафиксировали 78 нарушений, а в Луганской - 8 нарушений", - сообщается в отчете.

Согласно данным отчета, свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали. В частности, на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области, а также на блокпосте вооруженных формирований южнее участка разведения в районе Золотого Луганской области. БПЛА СММ вновь неоднократно подвергалась глушению и вероятному глушению сигнала.

Военный грузовик российской армии раздавил авто с людьми на оккупированной территории. Авария произошла на трассе между Шахтерском и селом Сердито в Донецкой области.