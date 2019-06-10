На Донбассе "выгуляли" мощные реактивные системы залпового огня

Тренировка РСЗО "Ураган" на Донбассе / скрин

В зоне проведения операции было проведено внезапную проверку состояния подготовленности к выполнению задач за назначение артиллерийских подразделений на РСЗО БМ-27 "Ураган".

По замыслу тренировок, подразделения были приведены в полную боевую готовность, после чего они выдвинулись в определенный район к огневым позициям, говорится в сообщении штаба ООС.

Результаты проверки артиллерийских подразделений показали, что они готовы к выполнению задач по назначению.

РСЗО "Ураган" дальнобойная реактивная система залпового огня. За 20 с. "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км.

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