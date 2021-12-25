На Донбассе военный получил ранение в 18 км от линии столкновения

По факту ранения бойца было начато служебное расследование. Фото: Vchs

На Донбассе военный получил ранения, находясь в 18 километрах от линии столкновения.

Ранение бойца, не связано с выполнением задач на линии столкновения. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее", - сказано в сообщении.

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По факту ранения военного начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

За прошедшие сутки, 24 декабря, российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.