На Донбассе во время спецоперации задержали боевика ЛНР: подробности

Мужчина стал участником НЗФ в 2014 году. Фото: JKL

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации на Донбассе задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР.

Мужчина участвовал в боях возле Дебальцево, находился в розыске украинских правоохранителей. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой ЛНР на протяжении 2014-2015-х принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Впоследствии он совершал боевые дежурства на блокпостах НЗФ ЛНР неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019-го он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", - говорится в сообщении.

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Боевика обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ч. 1 ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации". Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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