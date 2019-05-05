На Донбассе уничтожили двух боевиков

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4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минского соглашениями 120- и 82-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раз.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.

На Донбассе была ликвидирована террористка и командир 30-летняя Юлия Чередниченко (Орлова) с 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Она собиралась "дойти до Киева".