На Донбассе уничтожили двух боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1467
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
1 Просмотров: 4203
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1548
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1611
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2646
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5222
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6408
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12501
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3386
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
15
4
8
9
7
Защитники Песков празднуют 5-ю годовщину создания
Защитники Песков празднуют 5-ю годовщину создания
Боевики &quot;стягивают&quot; технику с постаментов
Боевики "стягивают" технику с постаментов
&quot;Повтор российских скрєп&quot;: в ЛНР брали штурмом картонний Рейхстаг
"Повтор российских скрєп": в ЛНР брали штурмом картонний Рейхстаг
Жители села на коленях встречали кортеж с телом бойца Куцика
Жители села на коленях встречали кортеж с телом бойца Куцика
Боевики ударили по Марьинке
Боевики ударили по Марьинке
Видео
Все видео
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
Первые серьезные потери: 5 лет назад сбили 2 украинских вертолета
Первые серьезные потери: 5 лет назад сбили 2 украинских вертолета
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1044
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1233
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2925
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3159
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2019
Просмотров: 279
Поганий вчинок
"Не понимаю, зачем закон про мову был нужен? Порошенковская власть напоследок пытается разъединить людей", – пише Олег у групі на Facebook. ...
воскресенье, 05 мая 2019 10:13

На Донбассе уничтожили двух боевиков

  Комментировать
На Донбассе уничтожили двух боевиков
Фото: из открытых источников

4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минского соглашениями 120- и 82-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранителям добровольно сдался экс-боевик ДНР

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раз.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.

На Донбассе была ликвидирована террористка и командир 30-летняя Юлия Чередниченко (Орлова) с 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Она собиралась "дойти до Киева".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе уничтожили двух боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил

Самое читаемое
За что могут отстранить от ВНО 2019
За что могут отстранить от ВНО 2019 Просмотров: 17991
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
15
 Просмотров: 17137
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
13
 2 Просмотров: 10143
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 8532
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
Сколько Зеленский платит за учебу дочери 105 Просмотров: 6589
Донбасс
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
 Просмотров: 1170
Война на Донбассе: появились последние новости
Война на Донбассе: появились последние новости Просмотров: 2349
Зеленскому придется определиться - Казанский
Зеленскому придется определиться - Казанский
 Просмотров: 2277
На Донбассе внезапно умер офицер-разведчик
На Донбассе внезапно умер офицер-разведчик 1 Просмотров: 4932
Защитники Песков празднуют 5-ю годовщину создания
Защитники Песков празднуют 5-ю годовщину создания
15
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
31
Зеленский готовит ответ России
17
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
6
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
5
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 35231
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua