На Донбассе украинский боец взорвался на запретной вражеской мини

Раненый – 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. Фото: ООС

В воскресенье в районе ООС украинский военнослужащий получил минно-взрывную травму, вызванную пластиковой миной, запрещенной международными конвенциями.

Об этом сообщает ОТУ "Север" на странице Facebook. Раненый – 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. В настоящее время его состояние медики оценивают как средней тяжести.

"Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе ранили военного ВСУ

По данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, будут предоставлены международным наблюдательным организациям.

За прошедшие сутки на Донбассе со стороны врага зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. В частности, в направлении Песчаного в Луганской области, оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.