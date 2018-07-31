На Донбассе украинские военные ищут диверсантов

Жителей города советуют 31 июля и 1 августа без необходимости не покидать свои дома. Фото: expres.ua

31 июля и 1 августа в г. Лисичанск Луганской обл. украинские военные проводят меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

"В связи с проведением превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в городе Лисичанск Луганской области командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома. Соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами" , - сообщил в Facebook пресс-центр ООС.

Местным жителям в случае необходимости передвижения по городу необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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"Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте дежурным службам", - отметили в пресс-центре.

30 июля военная контрразведка в Донецкой области задержала военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые разворовывали топливо. Оно предназначалось для военной техники, задействованной в операции Объединенных сил.