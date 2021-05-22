На Донбассе тяжело ранили украинского воина

Российские наемники в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

22 мая российские наемники на Донбассе в очередной раз осуществили обстрел позиций украинских защитников.

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.

Воина в тяжелом состоянии оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

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Вчера вблизи Луганского российские террористы ранили трех украинских военнослужащих. Воинам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Их состояние удовлетворительное.