На Донбассе тяжело ранили украинского воина

22 мая российские наемники на Донбассе в очередной раз осуществили обстрел позиций украинских защитников.
В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.
Воина в тяжелом состоянии оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
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Вчера вблизи Луганского российские террористы ранили трех украинских военнослужащих. Воинам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Их состояние удовлетворительное.
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