На Донбассе трагически погибли двое военных

На Донбассе подорвались двое украинских военных. Фото: Day

В течение дня российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

"Опорные пункты наших войск вблизи Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции у Гнутово - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Майского враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь ", - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин назначил нового "управляющего" ДНР и ЛНР

К сожалению, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военных погибли из-за срабатывания враждебного взрывного устройства. Также один военнослужащий получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы.

Боевикам ЛНР российские командиры выдали форму СБУ. Вероятно, для того, чтобы устраивали провокации.