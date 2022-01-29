На Донбассе сохраняется тишина

В течение последних суток оккупанты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Фото: radiosvoboda

За прошедшие сутки, 28 января, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

По состоянию на 7.00 29 января, нарушений на передовой также не было. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

27 января со стороны русских наемников было 2 нарушения тишины. В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.