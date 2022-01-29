На Донбассе сохраняется тишина

 
Ексклюзивы
1/5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Просмотров: 135
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделю политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделю политиков в фото
1 Просмотров: 1809
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Просмотров: 477
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 7506
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 1782
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2943
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 4060
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Просмотров: 4599
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 5958
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 711
Фото
Все фото
14
3
8
6
4
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
СБУ разоблачила &quot;казаков&quot;, воевавших под Луганском и Дебальцево
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
Видео
Все видео
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4995
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1539
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1566
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 819
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6444
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
Просмотров: 414
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
суббота, 29 января 2022 10:27

На Донбассе сохраняется тишина

  Комментировать
На Донбассе сохраняется тишина
В течение последних суток оккупанты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Фото: radiosvoboda

За прошедшие сутки, 28 января, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

По состоянию на 7.00 29 января, нарушений на передовой также не было. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW

Военнослужащие Вооруженных сил Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

27 января со стороны русских наемников было 2 нарушения тишины. В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе сохраняется тишина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

За убийство журналиста осудили пожизненно

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

Самое читаемое
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 24705
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 19377
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 17325
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 4 Просмотров: 14824
&quot;Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: &quot;Два 300&quot; – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
 Просмотров: 9082
Донбасс
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 7515
РФ еще не приняла решение – глава немецкой разведки про нападение на Украину
РФ еще не приняла решение – глава немецкой разведки про нападение на Украину Просмотров: 531
Более 400 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО и на Донбассе
Более 400 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО и на Донбассе Просмотров: 63
Гостелеканал Черногории извинился за новость о "нападении Украины на ЛНР"
Гостелеканал Черногории извинился за новость о "нападении Украины на ЛНР" Просмотров: 297
Пытками требуют признания: российские оккупанты обвинили в шпионаже строителя
Пытками требуют признания: российские оккупанты обвинили в шпионаже строителя Просмотров: 513
Больше всего комментируют
4
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
1
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Голосов: 12356
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть