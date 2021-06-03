На Донбассе сохраняется режим тишины

На Донбассе не зафиксировали обстрелов со стороны боевиков. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

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В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 га территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

"Подразделения ВСУ находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня. Спокойно было и утром 3 июня.