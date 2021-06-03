На Донбассе сохраняется режим тишины

 
Ексклюзивы
1/5
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 45
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 81
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 225
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 153
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 252
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 621
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
1 Просмотров: 333
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему
Просмотров: 324
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
7 Просмотров: 3339
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 279
Фото
Все фото
16
40
16
9
3
&quot;Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica&quot; - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
&quot;День защиты детей - наш профессиональный праздник&quot; - военные тронули фотографиями
"День защиты детей - наш профессиональный праздник" - военные тронули фотографиями
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
В прифронтовой Авдеевке было жарко - спецназовцы учились бороться с диверсантами
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Видео
Все видео
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
Террористы стреляли с дворов и крыш - пограничники выложили уникальные аудиозаписи
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 153
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 315
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 792
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 549
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 108
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
четверг, 03 июня 2021 18:45

На Донбассе сохраняется режим тишины

  Комментировать
На Донбассе сохраняется режим тишины
На Донбассе не зафиксировали обстрелов со стороны боевиков. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты атаковали ВСУ. Украинцы мощно ответили

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 га территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

"Подразделения ВСУ находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня. Спокойно было и утром 3 июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе сохраняется режим тишины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

Звезда футбола впервые в истории игры вышел на замену

Создали военное формирование

Сожгли Москву.

Король отрекся от престола

Самое читаемое
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
Чем занимались украинки в 1940-х - подборка фото
20
 Просмотров: 7767
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 7012
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 5589
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому
Неземная вкуснятина: раскрыли три рецепта горячих бутербродов, которые понравятся каждому Просмотров: 5022
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 3816
Донбасс
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
16
 Просмотров: 252
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
Впечатляющие новости с Донбасса. Такого ожидали неделями
 Просмотров: 2277
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
 Просмотров: 414
Боевики в ОРЛО надумали ввести смертную казнь
Боевики в ОРЛО надумали ввести смертную казнь Просмотров: 432
Сообщили о ситуации на передовой
Сообщили о ситуации на передовой Просмотров: 99
Больше всего комментируют
17
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
7
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
5
ВСУ показали, как будут уничтожать врага - потрясающее видео
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 11156
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть