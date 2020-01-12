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воскресенье, 12 января 2020 17:19

На Донбассе самоликвидировался боевик "Мотя": показали фото предателя

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На Донбассе самоликвидировался боевик &quot;Мотя&quot;: показали фото предателя
На Донбассе самоликвидировался террорист 38-летний Виктор Кулиш по прозвищу "Мотя" из Донецка. Фото - Necro Mancer

"Бригаду 200" на Донбассе пополнил предатель 38-летний Виктор Кулиш по прозвищу "Мотя" из Донецка.

Числился в первом армейском корпусе ВС РФ (ДНР), сообщил блогер Necro Mancer.

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"Кулиш Виктор Анатольевич (Мотя). "Восток", первый армейский корпус ВС РФ (ДНР). Место проживания - Донецк. Родился 31/05/1981. Стал "грузом 200" 10/01/2020. Обстоятельства требуют уточнения", - написал он в Twitter.

Террорист умер от остановки сердца, уточнил информацию офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц.

1 января 2020 в Донбассе ликвидировали боевика по имени Кирилл Сугань. Родился в Донецке 9 июня 1992 года. Больше информации о боевика нет. В сети опубликовали его фото.

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