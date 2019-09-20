На Донбассе самоликвидировался боевик ЛНР

В сети сообщили о смерти боевика ЛНР Сперелупа Олега, позывной "Боцман".

Террорист умер 18 сентября. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

Согласно данным Миротворца, Олег Сверелуп родился 21 апреля 1962 в российском городе Петропавловск-Камчатский, однако еще в детстве переехал в Луганск. Сперелуп имел военное образование и служил на флоте. После этого работал в службе безопасности одного из луганских банков.

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10 октября 2014 боевик вступил в батальон "Август".

Источник: Миротворец

С начала суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненые. Наемники РФ обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.