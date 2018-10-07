На Донбассе резко возросло количество больных туберкулезом

Самое большее количество больных туберкулезом зафиксировано в Мариуполе и Доброполье. Фото: informburo.kz

В Донецкой области количество больных туберкулезом выросло на 10%.

"Ситуация на Донбассе в течение последних четырех лет остаётся очень напряженной. Если в Украине наблюдается снижение заболеваемости, то на Донбассе в условиях конфликта мы имеем рост этого заболевания", – сообщила главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Наталья Клименко, передает Новое время.

По данным фтизиатра, за 6 месяцев 2018 года заболеваемость выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Мариуполе и Доброполье, также ухудшилась ситуация в Краматорске.

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Ранее сообщалось, что в Украине насчитали 34 966 украинцев, больных туберкулезом, из них около 8 тысяч с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Срок действия последней Общегосударственной целевой социальной программы противодействия заболеванию туберкулезом окончился в 2016 г.