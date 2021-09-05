На Донбассе ранили военного. Его состояние - тяжелое

Огонь открывали в направлении Старогнатовки и Золотого-3. Фото: facebook.com/pressjfo.news

5 сентября в районе операции Объединенных сил оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья - тяжелое.

Украинские военные открывали огонь в ответ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Уркаины.

Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки. У Золотого-3 обстрелы осуществляли с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

5 сентября, до 7:00, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Президент США Джо Байден поручил Госдепартамента выделить Украине около $60 из средств Пентагона. Средства пойдут на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.