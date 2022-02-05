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суббота, 05 февраля 2022 12:06

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Боевики обстреляли украинских военных из стрелкового оружия. Фото: NTA

На Донбассе по состоянию на 11 часов утра, 5 февраля, один украинский военный получил ранения.

Боевики обстреляли позиции ВСУ со стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В сторону Пищевика окупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Боец находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

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В субботу, 5 февраля, Командование объединенных сил ВСУ отмечает вторую годовщину. Командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев записал видеообращение с приветствием.

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Дата
05
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