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четверг, 13 января 2022 07:20

На Донбассе ранили украинского военного

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На Донбассе ранили украинского военного
Украинский военный на линии фронта / Штаб ООС

За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск фиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Одно из применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает штаб Операции объединенных сил.

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В сторону Прицепыловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Возле Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

В результате действий врага один украинский военный получил боевое травмирование и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 утра, 13 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

Боевики на Донбассе выставили десятки единиц военной техники, среди которых танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки. Технику оккупантов обнаружили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 12 января.

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