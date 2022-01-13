На Донбассе ранили украинского военного

За прошедшие сутки, 12 января, со стороны российско-оккупационных войск фиксировали три нарушения режима прекращения огня.
Одно из применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, передает штаб Операции объединенных сил.
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В сторону Прицепыловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Возле Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.
В результате действий врага один украинский военный получил боевое травмирование и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 утра, 13 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.
Боевики на Донбассе выставили десятки единиц военной техники, среди которых танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки. Технику оккупантов обнаружили наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 12 января.
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