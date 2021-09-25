На Донбассе ранили украинского военного

Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ на обстрелы российских оккупантов. Фото: УП

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Раненого госпитализировали. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра.

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Вблизи Марьинки гибридные войска России осуществили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия.

Украинские защитники на обстрелы противника открывали огонь в ответ.

Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе. С семи КПВВ полноценно работает только "Станица Луганская". В большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. В частности, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.