На Донбассе ранили украинского военного

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 2268
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 1656
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 198
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 459
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 675
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3384
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 459
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
6
3
5
13
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
Определили лучший танковый взвод: невероятные фото
Видео
Все видео
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Российские наемники на Донбассе притихли
Российские наемники на Донбассе притихли
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2601
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 738
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2646
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1296
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 207
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
суббота, 25 сентября 2021 18:11

На Донбассе ранили украинского военного

  Комментировать
На Донбассе ранили украинского военного
Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ на обстрелы российских оккупантов. Фото: УП

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Раненого госпитализировали. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки

Вблизи Марьинки гибридные войска России осуществили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия.

Украинские защитники на обстрелы противника открывали огонь в ответ.

Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе. С семи КПВВ полноценно работает только "Станица Луганская". В большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. В частности, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе ранили украинского военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"

Год назад разбился самолет с курсантами

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

Двух полицейских расстреляли во время патрулирования

Ирландская республиканская армия сдала оружие

26 курсантов и офицеров погибли в авиакатастрофе

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 31592
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 8127
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 7281
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора Просмотров: 6453
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 4257
Донбасс
Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки
Мины 120-го калибра и гранаты "с неба": российские наемники наращивают атаки Просмотров: 90
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
 1 Просмотров: 963
Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев"
Офис президента не ответил Bellingcat по поводу дела "вагнеровцев" Просмотров: 225
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
 Просмотров: 342
Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком
Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
4
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
3
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
Голосов: 11619
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть