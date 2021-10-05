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вторник, 05 октября 2021 19:30

На Донбассе ранили еще одного воина

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На Донбассе ранили еще одного воина
Состояние раненого украинского воина - средней тяжести. Фото: president.gov.ua

Во вторник, 5 октября, российские боевики на Донбассе в который раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела пострадал еще один украинский военный.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

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5 октября в штабе ООС сообщили об огнестрельном осколочном ранение бойца на Донбассе. Его состояние оценивали как удовлетворительное.

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Дата
05
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