На Донбассе ранен мирный житель - ОБСЕ

Зафиксирован случай ранения мирного жителя в районе линии соприкосновения в Донбассе после начала перемирия.
Житель Марьинки получил ранение днем 27 июля, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Марьинке, откуда его перевезли в больницу в Курахово. Мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ разочарованы быстрым нарушением перемирия на Донбассе
С начала перемирия на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня. Только за 31 июля наблюдатели задокументировали 112 нарушений, из них 93 в Луганской области.
Комментарии