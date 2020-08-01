На Донбассе ранен мирный житель - ОБСЕ

Во время перемирия ранен гражданский. Фото: Укринформ

Зафиксирован случай ранения мирного жителя в районе линии соприкосновения в Донбассе после начала перемирия.

Житель Марьинки получил ранение днем ​​27 июля, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Марьинке, откуда его перевезли в больницу в Курахово. Мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.

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С начала перемирия на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня. Только за 31 июля наблюдатели задокументировали 112 нарушений, из них 93 в Луганской области.