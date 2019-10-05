На Донбассе потеряли одного украинского бойца

Автор: mil.in.ua Олег Ременный родом из Шполы Черкасской

4 октября на территории проведения ООС погиб украинский военный. Во время вражеского обстрела на одной из передовых позиций ранения получил боец 1-й отдельной танковой Северской бригады старший солдат 33-летний Олег Владимирович Реминный.

Военный родом из Шполы Черкасской области. На службе находился с 2017 года. Был механиком-водителем.

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"Он был искренним, он был настоящим. Он стремился к миру и для этого боролся за победу. Он отдал свою жизнь за то, во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа. Олег погиб. Не стало одного из лучших сынов Украины", - сообщили в пресс-службе части.

4 октября на Донбассе боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Украинских военных обстреливали из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.