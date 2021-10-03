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воскресенье, 03 октября 2021 17:35

На Донбассе построят два аэропорта

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На Донбассе построят два аэропорта
На Донбассе планируется построить еще два аэропорта. Фото: pixabay.com

На Донбассе построят два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Одну из площадок под строительство уже нашли, сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце на Львовщине.

"Уже есть площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем. Ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности. Кроме того, сложная ситуация с шахтами Донбасса. Понятно, что они убыточны, но здесь вопрос людях. Нужно или дать им альтернативу, или модернизировать эти шахты. Есть такая проблема и в Львовской области. Мы над этим работаем", - сказал он.

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В контексте Донбасса президент также отметил важность вопроса информационной безопасности и противодействия вражеской пропаганде. Обсуждается вопрос со странами Европейского Союза, чтобы на базе украинского канала сделать международный канал, который будет за границей говорить о реальной ситуации в Украине.

О строительстве аэропорта на части Донбасса, которую контролирует Украины, президент Владимир Зеленский говорил еще в феврале 2021 года.

Аэродром должен быть для гражданской авиации. Место для строительства должны были искать между Донецкой и Луганской областями.

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