На Донбассе "поймали" российский беспилотник

Фото: штаб ООС

1 марта на Светлодарском направлении бойцы батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" сбили беспилотный летательный аппарат противника.

"Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику со штатного стрелкового оружия. В 7:43 на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений", - говорится в сообщении штаба ООС .

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БПЛА оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон". Сейчас специалисты изучают сбит вражеский беспилотник и носители информации.

Украинские воины ликвидировали 1 марта боевика и уничтожили артустановку и противотанковый ракетный комплекс противника.