На Донбассе погибли двое военных

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За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.

С начала суток, 6 февраля, зафиксировали 10 вражеских нарушений режима тишины.

Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил штаб ООС.

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