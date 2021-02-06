На Донбассе погибли двое военных

На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ.
Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил штаб ООС.
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С начала суток, 6 февраля, зафиксировали 10 вражеских нарушений режима тишины.
Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, их госпитализировали.
За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.
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