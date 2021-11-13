На Донбассе погибли двое бойцов, один раненый

В результате вражеских обстрелов погибли военные Вооруженные силы Украины. Фото: slovoidilo

В течение суток 12 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали восемь нарушений перемирия.

Двое украинских военных погибли, взорвавшись на неизвестном устройстве. Об этом сообщает штаб ООС.

Один воин получил огнестрельное ранение. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и минометов 120-го калибра.

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В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из артиллерии 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра 13 ноября со стороны российских оккупантов зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

12 ноября в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев получили ранения, несовместимые с жизнью. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в июле прошлого года в рамках Трехсторонней контактной группы. Сегодня враг дважды нарушал режим прекращения огня. В районе поселка Зайцево в Донецкой области враг стрелял из гранатометов разных систем.В направлении города Попасная в Луганской области оккупант вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.