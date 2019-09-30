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На Донбассе погибла повар батальона "Айдар"

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На Донбассе погибла повар батальона &quot;Айдар&quot;
Анастасии был 21 год. ФОТО: facebook.com

Рядом с городом Железное Донецкой области погибла 21-летняя боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская.

Причиной смерти девушки стали множественные осколочные ранения, сообщили в 24-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ "Айдар" на официальной странице в Facebook.

"27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31 марта 1998 года рождения. Светлая память и соболезнования родным", — говорится в сообщении.

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На данный момент рассматривают версию о возможном самоубийстве Анастасии.

"Айдар", самоубийство на гранате. Еще нужно разбирательство, по какой причине, не надо о ПТСР, девочка - повар. Вопрос, кто именно ее довел и что именно произошло. Да, если кто-то может помочь семье, помощь нужна, выплат никаких они не получат естественно", — написала снайпер ВСУ Юлия Матвиенко в соцсети.

Согласно последним новостям из Донбасса, 29 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим тишины. Стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

facebook.com
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