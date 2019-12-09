На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный

Младший сержант Дмитрий Темный имел 28 лет. Фото: Fb

7 декабря вследствие враждебного обстрела в Донбассе погиб 28-летний Дмитрий Темный. Младший сержант, служил в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев.

Родом из села Малый Бузуков, жил в селе Хацки Черкасской области.

"Невосполнимой утратой для каждого из нас. Низко склоняем головы в печали!", - написали на странице бригады в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед саммитом в Париже боевики перестали обстреливать украинских военных

Дома у воина Дмитрия Темного остались жена и дочь.

В тот же день двое бойцов получили ранения и один - боевую травму.

Представители так называемой ДНР вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.