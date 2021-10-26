На Донбассе погиб военный

В зоне ООС погиб военный, еще один получил ранения. Фото: "Главком"

Сегодня на Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец ​​получил осколочное ранение.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook.

Его после оказания первой медицинской помощи перевезли в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - пишет командование.

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Защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вынудили оккупантов прекратить огонь.

Вооруженные силы Украины вернули под украинский контроль село Старомарьевка Донецкой области. Оно расположено возле села Гранитное. Эту информацию подтвердили в Минобороны.