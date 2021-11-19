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пятница, 19 ноября 2021 20:20

На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
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На Донбассе погиб 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский из Хмельницкого.

Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекарь, сообщает "Суспільне".

На Донбасі загинув 33-річний старший солдат Уберт Мрачковський з Хмельницького
Фото: "Суспільне"
Военный служил в 8 отдельном полку специального назначения
Погиб в Луганской области в районе Причепиловки при обстреле из стрелкового оружия

Военный служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Погиб в Луганской области в районе Причепиловки при обстреле из стрелкового оружия.

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Неизвестно, когда будут прощаться с военным.

За сутки, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Трижды враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате вражеских действий один военнослужащий погиб.

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Дата
19
ноября

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