На Донбассе погиб военный из Хмельницкого

На Донбассе погиб 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский из Хмельницкого.

Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекарь, сообщает "Суспільне".

Фото: "Суспільне"

Военный служил в 8-м отдельном полку специального назначения. Погиб в Луганской области в районе Причепиловки при обстреле из стрелкового оружия.

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Неизвестно, когда будут прощаться с военным.

За сутки, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Трижды враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате вражеских действий один военнослужащий погиб.